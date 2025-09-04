「カローラFX」後継モデルが秋に正式登場へトヨタの北米法人は2025年8月28日、「カローラ」シリーズの5ドアハッチバック「カローラハッチバック」2026年モデルを正式発表しました。新カローラハッチバックは秋の発売を予定しています。【画像】超カッコイイ！ これが「新カローラFX」です！ 画像で見る（86枚）一体どのようなクルマなのでしょうか。トヨタ「カローラハッチバック FXエディション」2026年モデル・北米仕様車