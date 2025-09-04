プロ野球パ・リーグは3日、各地で3試合が行われました。首位を守るソフトバンクは、3位オリックスに快勝。先発の大関友久投手が2回に満塁のピンチを無失点で切り抜けると、その裏の攻撃で打線が爆発。先頭の中村晃選手が2ベースヒットで出塁すると、ノーアウト1、3塁から今宮健太選手のタイムリーヒットで1点を先制し、そこから打者一巡の猛攻で一挙5得点。さらに3回にも中村選手の3ベースヒットなどから1点を奪い試合を決めました