気象台は、午前6時13分に、大雨警報（浸水害）を江東区に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】東京都・江東区に発表 4日06:13時点東京地方では、4日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■江東区□大雨警報【発表】・浸水4日昼前にかけて警戒1時間最大雨量30mm