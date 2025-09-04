アメリカのトランプ大統領は、ロシアのプーチン大統領がウクライナ和平に向けて行動しなければ、追加の制裁措置に踏み切ることを示唆しました。アメリカトランプ大統領「プーチン大統領にメッセージはない。彼は私の考えを理解していて、いずれにせよ決断を下すだろう」トランプ大統領は3日、このように話したうえで、プーチン大統領の決定にアメリカ側が「不満であれば、事態が動くのを目にするだろう」とし、追加の制裁措置を