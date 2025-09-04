2025年9月2日(火)から、ハーゲンダッツ(Häagen-Dazs)のミニカップ「マロン＆クレームシャンティ」が新発売！こだわりの2種類の栗を使用したマロンソースにマスカルポーネ入りのミルクアイスクリームが合わさった新作ハーゲンダッツ。全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートにて販売されます♪ 秋にぴったりのご褒美アイスクリーム