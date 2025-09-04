4日午前3時に九州の南で台風15号が発生しました。5日にかけ、九州や四国に上陸する可能性があります。本州の南の海上から北上していた熱帯低気圧が、4日午前3時に台風になりました。すでに台風が接近する前から大雨になっているところがあり、宮崎・都農町では午前3時ごろまでの1時間に71mmの雨を観測しました。台風15号は5日にかけて九州や四国に上陸し、その後横断する可能性があります。5日朝までに予想される降水量は多いとこ