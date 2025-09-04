久々の快勝だ。スコアは7−1。セーブ機会も訪れないまま快勝したのは、6−1で勝利した8月15日のロッテ戦以来、19日ぶりだった。早々に勝負は決した。二回だ。4番中村の二塁打から打線がつながり、6安打を集中させて5得点。三回も中村の三塁打を起点に1点を加点するなど、本塁打なしの9安打で7点を奪った。「5点も入るなんて久しぶりだね。ホームランも出てないのにね」試合後、王球団会長が笑顔で振り返った。1イニング5得