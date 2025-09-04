先発の大関がチーム最多となる今季12勝目を挙げた。2死満塁のピンチを招いた二回は、広岡を真っすぐで空振り三振に切って取った。6回を投げて、杉本のソロ本塁打による1失点のみで踏ん張った。自身の本拠地での連勝を「9」まで伸ばし、「（二回は）ほぼ納得いくものが出せた。次の試合でも出したい」とうなずいた。