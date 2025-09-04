第78回県民スポーツ大会（13〜15日、別府市など）に出場する日田市選手団の結団式が2日、市役所であった。33競技46種目に584人が出場する。団旗授与では、団長の椋野美智子市長から藤井治総監督、旗手の高村天音選手（26）＝バドミントン＝に手渡された。椋野市長は「3位以内を目指し、健闘と飛躍に期待しています」と激励した。選手を代表して、太郎良公選手（50）が「日ごろの練習の成果を発揮し、一戦一戦集中力を欠かす