日田考古学同好会（原田文利会長）は8月31日、縄文時代に倣って土器を作る体験会を、大分県日田市田島の市土地改良区会館で開いた。参加した会員や市民16人が、いにしえの技術の高さを学んだ。かつて夏休みの小学生向けだった土器作りを、一般にも対象を広げる形で毎年実施している。参加者は、縄文土器の出現によって当時の食糧事情が良くなり、人口が急増したという会員の説明に聞き入った。体験会では、ひも状にした粘土