太平洋高気圧の影響で大分県日田市では3日、最高気温35・0度を観測する暑さとなり、今年に入って57日目の猛暑日となった。気象庁によると、日田市での猛暑日日数は昨年の57日が最多で、その記録に並んだ。椋野美智子市長は2日の記者会見で、日田地域で続く猛暑に言及。「早く涼しくなってほしいが、自然が相手なので難しい」と述べ、市民に向けて「市内各所に熱中症一時休憩所やクーリングシェルターを設置しており、積極的に