JR日田彦山線のバス高速輸送システム（BRT）が開業2年を迎えたのに合わせ、沿線の大分県日田市、福岡県東峰村と添田町の風景を撮影した写真30点や、それぞれの特産品を紹介する「日田彦山線沿線の街PR展示会」が、日田市隈2丁目の隈まちづくりセンター黎明（れいめい）館で開かれている。センターの管理運営協議会が主催し、写真は、西日本写真協会日田支部の会員が撮影したバスの姿を中心に紹介。水をたたえる田んぼや桜、ヒ