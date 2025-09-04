第30回九重町長杯九州選抜高校駅伝競走大会が8月31日、大分県九重町の周回コース（7区間、42・195キロ）であり、小林（宮崎）が2時間8分30秒で優勝した。県勢は4校が出場。熊本工が2時間11分26秒で2位、九州学院が2時間11分37秒で3位、千原台8位、熊本国府が11位だった。標高千メートル前後の飯田高原はスポーツの夏合宿が多く、大会は九州の高校駅伝チームが成果を試す場として始まった。町内で合宿する学校や、前年度の各県