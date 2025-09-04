海上自衛隊佐世保教育隊は8月27日、今春に入隊して訓練を受けてきた283人の修業式を開いた。参列したのは一般海曹候補生と練習員の課程を終えた18〜32歳の男女で、全国各地の艦艇や航空、陸上部隊に配属される。隊員は4月から集団生活を送り、艦艇実習や小火器射撃などの訓練に取り組んできた。式では、海自佐世保地方総監部の福田達也総監が「自衛官として重要な一翼を担うことに誇りを持ち、職責を全うしてほしい」と訓示。