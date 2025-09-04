長崎市の秋の大祭「長崎くんち」（10月7〜9日）まで1カ月余り。鈴木史朗市長や長崎伝統芸能振興会会長ら約20人が2日、稽古に取り組む踊町（おどりちょう）6町を訪れ、出演者たちに激励の言葉をかけた。今年の踊町は新橋町、諏訪町、新大工町、榎津町、西古川町、賑町。このうち新大工町は詩吟に合わせて優雅に舞う詩舞（しぶ）のほか、威勢の良いかけ声で根曳衆が引き回す、重さ3トン以上もある曳壇尻（ひきだんじり）を披露し