寄せ書きした日章旗や出征兵士の手紙など、太平洋戦争にまつわる史料を展示する「終戦80年戦争を辿（たど）る」が、長崎県南島原市南有馬町の有馬キリシタン遺産記念館で開かれている。庶民の視点から戦争の苦しみと実相を捉えようと、市と西南学院大（福岡市）が連携10周年を記念して企画した。16日まで。展示史料10点はいずれも市が住民から寄贈を受けた。うち5点は浄土真宗本願寺派（京都・西本願寺）の僧侶だった藤原一