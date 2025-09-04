長崎空港と韓国・釜山市の金海国際空港を結ぶ臨時便が10月に運航されることが3日分かった。韓国の格安航空会社（LCC）エアプサンが8日間で計16便を運航する。長崎と釜山をつなぐ同社の運航は初めて。県はインバウンド（訪日客）の取り込みを狙い国際線誘致を推進している。エアプサン側は臨時便運航で利用者の需要を見極めた上で、2026年以降の定期便化の可能性を探る。関係者によると、臨時便の運航は1、2、4、5、7、8、10、1