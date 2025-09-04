佐賀県鹿島市選挙管理委員会は2日、任期満了に伴う市長選の日程を来年4月19日告示、同26日投開票に決めたと発表した。立候補予定者説明会は来年2月中旬に開く予定。有権者数は2万2611人（9月1日現在、市選管調べ）。