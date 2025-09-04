佐賀県は3日、直近1週間（8月25〜31日）に県内12の定点医療機関から報告された伝染性紅斑（リンゴ病）の感染者数は48人だったと発表した。前週から7人減少したものの1医療機関当たり4・0人と多く、流行発生警報は継続している。同期間に県内24の医療機関から報告された新型コロナウイルスの感染者数は、249人（前週比88人減）。百日ぜきは21人（同7人増）の感染が報告された。（松本紗菜子）