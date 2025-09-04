佐賀商工会議所などは8月25日、全国に自信を持って薦められる佐賀のお土産を選ぶ「S−1アワード2025」に輝いた30品を発表した。伝統工芸品をモチーフにした村岡屋（佐賀市）の銘菓「さが錦」がトップを獲得。2位と3位にもお菓子がランクインし、佐賀の菓子文化の豊かさを示す結果となった。S−1アワードは、昨年の「国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会」の県内開催に合わせて商議所などが立ち上げた。好評ぶりを受けて