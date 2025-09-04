北海道・小樽警察署は、2025年9月3日午後1時15分ごろ、小樽市長橋3丁目で乗用車を運転していた70代男性が方向転換後に左折しようとしたところ、ブレーキとアクセルを踏み間違え、住宅に衝突する事故があったと発表しました。この事故によるけが人はいません。警察は、高齢者が車を運転するときは、慎重な運転操作や体調が優れない場合には運転を控えるよう呼び掛けています。また、運転に不安がある人や家族からの相談は、安