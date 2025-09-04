北海道・千歳警察署は、2025年9月3日、千歳市に住む無職の男（40）を窃盗の疑いで逮捕しました。男は2024年11月3日午前0時半ごろ、千歳市桂木4丁目の住宅前に停めてあった乗用車とエンジンキー、エンジンスターターあわせて約103万円相当を盗んだ疑いが持たれています。車に鍵はかかっていませんでした。警察によりますと、車は盗まれた2日後には発見されていて、警察は防犯カメラなどの捜査から男が浮上し逮捕