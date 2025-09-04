水揚げされる未利用魚について理解を深めてもらおうと、静岡県熱海市のホテルが特別なプランを企画しました。 【写真を見る】熱海市のホテルが企画した未利用魚を知る宿泊プランを体験する親子 見て、触って、味わう。 もったいない魚を五感で楽しみながら学びます。 埼玉県に住む岩田さん親子です。 ＜漁師＞ 「よし、いいよ。持っていて、落とすなよ」 熱海市の沖で地元の漁師と一緒に網を仕掛けました。これは漁師の仕