【ニューヨーク共同】米南部フロリダ州のデサンティス知事（共和党）は3日、州法を改正し、公立校に通う子どもへのワクチン接種義務を廃止する方針を表明した。同州のラダポ公衆衛生長官は「ワクチン接種義務をなくした全米最初の州になる」と述べた。米メディアが伝えた。就学児に義務付けるワクチン接種は州によって異なり、フロリダ州は水痘（水ぼうそう）、はしか、B型肝炎などのワクチン接種を義務付けている。ラダポ氏