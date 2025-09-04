全国でクマの被害が相次いでいて、岐阜県中津川市でも9月2日、男子高校生がクマに襲われケガをしました。2025年9月から、市街地でも猟銃の発砲が市町村の判断でできるようになる新たなルール「緊急銃猟」がスタートしました。条件は4つで、すべて満たした上で、市町村が判断します。・市街地などに侵入のおそれ・緊急性あり・銃以外で捕獲が困難・住民にあたる恐れがない中津川市でも、地元の猟友会と勉強会を開