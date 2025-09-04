【MLB】パイレーツ9ー7ドジャース（9月2日・日本時間3日／ピッツバーグ）【映像】大谷、超爆速弾→相手野手陣がフラフラする9月2日（日本時間9月3日）に行われたピッツバーグ・パイレーツ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った豪快な一発に、相手野手たちが見せた“被弾リアクション”が話題となっている。3回表・ドジャースの攻撃、1死走者なしの場面で打席に立った1番・大谷は、パイレー