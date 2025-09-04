勝ちに不思議の勝ちあり――。セ４位の広島は３日のＤｅＮＡ戦（マツダ）で２―１と接戦を制した。ＣＳ圏内の３位・ベイスターズに競り勝ち、ゲーム差を１とした。数字的には、まさに「不思議な現象」で両先発が明暗を分けた。先発の大瀬良大地投手（３４）が５回で７四球を与えながらも、１失点で今季７勝目。相手先発の東は今季２度目の完投で８回２失点ながら自責０にもかかわらず敗戦投手になった。東の失点は遊撃・京田の