痛恨の敗戦となった。セ３位のＤｅＮＡは３日の広島戦（マツダ）で１―２と競り負け。４位・カープに再び１ゲーム差に詰め寄られた。ＣＳ争いの最中、大幅な戦力ダウンを強いられた。打線を引っ張ってきた?代役４番?のチーム最年長・宮崎敏郎内野手（３６）が前日２日の同カード初戦で負傷し、右膝後十字靱帯の部分損傷で登録抹消。試合前に三浦監督が「リハビリに入ります」と語り、今季絶望が確実となった。この日は筒香嘉