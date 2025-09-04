女子プロレス「スターダム」に帰還した最強外国人レスラーのビー・プレストリー（２９）が、ワールド王者・上谷沙弥（２８）の勢いを止める。８月２４日にスターダム再入団が発表されたビーは、６日の横浜武道館大会で上谷への挑戦が決定。元王者が魅せるスターダムの新たな景色とは…。シングルリーグ戦「５★ＳＴＡＲＧＰ」の公式戦で上谷に唯一黒星をつけた実力者。王座戦を控えビーは「今スターダムで一番ショッパイレス