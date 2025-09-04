決戦へ?大好物?を断つ。ボクシングのＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（２９＝大橋）が３日、横浜市内で同級１位クリスチャン・メディナ（２５＝メキシコ）との３度目の防衛戦（１４日、愛知・ＩＧアリーナ）へ向けて公開練習を行った。武居はボクシング転向後初の関東圏外での試合となる。Ｋ―１時代には大阪と名古屋で試合を行った経験があるが、ともに判定勝ちとＫＯを逃している。「試合前のルーティンをすごく大事にし