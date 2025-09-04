バレーボール男子日本代表の主将・石川祐希（２９＝ペルージャ）が、チーム内で「スマート」がキーワードになっていると明かした。世界選手権（１２日開幕、フィリピン・マニラ）に向けた壮行試合が３日、東京・有明アリーナで行われ、世界ランキング５位の日本は同１５位のブルガリアに接戦の末３―２で勝利した。石川は第３セットまで出場し、第４セット以降はベンチから見守った。試合後にはチーム全体を「オフェンスでは