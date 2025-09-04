4日午前5時31分ごろ最大震度２の地震がありました。 震源は奄美大島近海で震源の深さは約40キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されています。 各地の震度は、 震度２が瀬戸内町、 震度１が奄美市、天城町、伊仙町、 です。 この地震による津波の心配はありません。 ・ ・ ・