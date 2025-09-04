麻薬取締法違反の疑いで家宅捜索を受けたサントリーホールディングスの前会長・新浪剛史氏が3日、会見をしました。問題となったサプリメントについて、「適法な商品と認識し、アメリカで購入した」として、時差ぼけへの対策だったなどと説明しました。◇サントリーHD新浪剛史前会長（66）（3日午後）「私は法を犯しておらず、潔白であると思っています」身の潔白を主張したのは、サントリーホールディングスの新浪剛史前会