◇プロ野球セ・リーグ巨人5ー3ヤクルト（3日、京セラドーム）8回の打席でヤクルトの木澤尚文投手のスプリットに空振り三振を喫した巨人の岡本和真選手。空振り後に左ヒジを動かさないように、ベンチに帰る姿が。二岡智宏ヘッドコーチと少し会話をしたあとに、交代することが決まりました。ベンチ内で何度か左ヒジを曲げ伸ばしする姿が見られた岡本選手。解説の赤星憲広さんは「動きが明らかにヒジに来たなぁという空振りだった」