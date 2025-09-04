プロ野球セ・リーグは3日、各地で3試合が行われました。優勝マジック「6」が点灯している首位阪神は、5位中日に敗戦。3回に中川勇斗選手のプロ2号ホームランで先制しますが、5回に先発・伊藤将司投手が細川成也選手に3ランホームランを浴びるなど4失点。すぐさま森下翔太選手のソロホームランから1点を返しますが、続く6回に石川昂弥選手にソロホームランを許し反撃の流れが途切れました。8回の満塁のチャンスも得点にはつながらず