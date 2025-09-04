「札幌２歳Ｓ・Ｇ３」（７日、中山）水気を含んだ力の要る馬場もなんのその。ショウナンガルフは３日、札幌芝で１馬身後ろからショウナンバルドル（３歳２勝クラス）を追走し、外を回って馬なりで併入。５Ｆ６２秒７−３５秒２−１１秒８の豪快リハで調子の良さをアピールした。またがった池添も「フットワーク、バランスもすごく良かった。馬場がかなり重い。それでも力強さがあった。先週と同様いい動きだったと思います」