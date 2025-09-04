「有力馬次走報」（３日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆ギヨームドルナノ賞を制したアロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博）は、次戦に予定している凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日・仏パリロンシャン、芝２４００メートル）に引き続きルメールとのコンビで参戦する。不来方賞で重賞初制覇を飾った僚馬ナルカミ（牡３歳）はＪＤクラ