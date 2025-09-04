真夜中のホテル。片っ端から引き出しを開ける。洗面所。ない。クローゼット。全部探したけど、ない。ベッド脇。ベッドの下まで見たけどない、ない。フロントに聞くのは敗北のような気がして、もう少し粘る。結局それは、食器の入っていた棚の2段目に、黒い袋に包まれ、厳重に保管されていた。ドライヤーである。【写真を見る】結局、エレベーターのボタンはどこにあった？世界各地のホテルに泊まるが、毎回困るのがドライヤー