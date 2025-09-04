米求人件数を受けてドル売りが強まるドル円は一時１４７円台に下落＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場はドル売りが強まり、ドル円は一時１４７円台に急落した。この日公表された７月分の米求人件数を受けてドル安の反応が強まっている。米求人件数は７１８万人と下方修正された前回分の７３５万人から減少した。一部では増加するのではとの見方も出ていただけに、ネガティブ・サプライズが大きかったようだ。 ドル円