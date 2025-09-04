「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（３日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉中京２歳Ｓを制したキャンディード（牡、松下）はデイリー杯２歳Ｓ（１１月１５日・京都、芝１６００メートル）へ向かう。新潟２歳Ｓ２着の僚馬タイセイボーグ（牝）はアルテミスＳ（１０月２５日・東京、芝１６００メートル）へ。７月の福島で新馬勝ちした良血馬アランカー