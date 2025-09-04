「紫苑Ｓ・Ｇ２」（７日、中山）３歳牝馬世代を引っ張るリンクスティップが、充実の秋に向けて順調な仕上がりだ。３日、栗東坂路を単走で追い切り、軽快な動きで４Ｆ５５秒１−４０秒４−１２秒２をマーク。パワーアップした馬体は進化の証し。桜花賞３着、オークス５着と春はあと一歩足りなかったが、ここで弾みをつけ、主役の一角として大一番に臨む。オークス５着のリンクスティップは栗東坂路で単走。残り１Ｆ地点付近で