「セントウルＳ・Ｇ２」（７日、阪神）サマースプリントシリーズ組と秋Ｇ１を見据える実績組が激突。京王杯ＳＣで重賞５勝目を飾り、夏場はじっくりと充電に充てた昨年覇者トウシンマカオは３日、美浦Ｗを単走。抜群の手応えからラストは切れ味鋭く伸び、順調な調整ぶりをアピールした。また、栗東坂路で追われたママコチャもキビキビとしたフットワークで文句なしの態勢を築いた。連覇に向けて視界は良好だ。昨年の覇者トウ