「セントウルＳ・Ｇ２」（７日、阪神）サマースプリントシリーズ組と秋Ｇ１を見据える実績組が激突。ママコチャは３日、栗東坂路でビキビとしたフットワークを披露して文句なしの態勢を築いた。再びスプリント界の頂点を狙うママコチャが始動戦を迎える。栗東坂路の最終追い切りでは、猛烈な残暑にも負けることなく、軽快な動きで４Ｆ５２秒３−３６秒８−１２秒１を計時。終始キビキビとしたフットワークで好仕上がりを伝え