「紫苑Ｓ・Ｇ２」（７日、中山）Ｇ１・３勝の兄を持つジョスランが重賞初Ｖへ好調ぶりをアピールした。春よりも迫力を増してターフに戻ってくる。カーネーションＣを制して以来３カ月半ぶりとなるジョスランは３日、美浦Ｗでサンセリテ（２歳新馬）と併せ馬。馬場の外めを回りながら直線は僚馬の内に進路を取り、活気にあふれる走りで６Ｆ８２秒９−３６秒７−１１秒３をマークした。鹿戸師は「ゴールした後も１角までしっか