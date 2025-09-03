株式会社KINTOは、若年層のカーライフ支援策として「【U35】はじめてのクルマおためしキャンペーン」を2025年9月1日から全国で開始すると発表した。 同キャンペーンは、同年6月に実施した「U29応援」企画の好評を受け、対象年齢を35歳以下に拡大し、車種もアクアやヤリス、ライズなど6モデル全グレードを揃えた。また、半年間の“おためし利用”が可能で、6カ月目に限り解約金なしで乗り換えや返却ができ