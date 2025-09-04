暗号資産（仮想通貨）とは異なる、「ステーブルコイン」が9月にも日本で発行される見込みだ。2030年までに世界のステーブルコイン市場は3.7兆ドル（約540兆円）に成長するとの試算もある。日本の金融業にも相当の影響を与えるはずだ。ステーブルコインで電子マネー間の振り替え（例：SuicaからPayPayへ）も可能になるだろう。いったいどんなものか、利用者のメリットとリスクは何か。（多摩大学特別招聘教授真壁昭夫）いよいよ「