中国メディアの新浪科技は2日、ドイツ銀行の報告書によると、中国電気自動車（EV）大手の比亜迪（BYD）は年間販売台数目標を達成できない可能性があると報じた。報告書によると、BYDの今年の販売台数は前年比10％増の470万台に達する可能性があるが、同社の目標である550万台には届かない。BYDが6月から販売店の在庫を減らしていることが第3四半期（7〜9月）の卸売販売の低迷につながる可能性がある。ドイツ銀行は、BYDの今年の純