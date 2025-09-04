4日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比100円高の4万2110円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万1938.89円に対しては171.11円高。出来高は6138枚だった。 TOPIX先物期近は3062.5ポイントと前日比9ポイント高、TOPIX現物終値比13.61ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 42110+1006138 日経225min