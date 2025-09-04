ホーム&アウェー方式で行われるJリーグYBCルヴァンカップのプライムラウンド準々決勝。第1戦4試合が3日に行われました。J1リーグ2位と好調の柏レイソルは、敵地で横浜F・マリノスに4得点を奪い3点差をつけての勝利。湘南ベルマーレは、サンフレッチェ広島から後半アディショナルタイムに勝ち越し。横浜FCはホームでヴィッセル神戸に2点差をつけての完封勝利。浦和レッズはホームで川崎フロンターレ相手に終盤までリードするも