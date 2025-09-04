◇プロ野球 セ・リーグ 巨人5-3ヤクルト(3日、京セラドーム)巨人は序盤のリードを守り切り、ヤクルトに2連勝。先発の森田駿哉投手が自身最多となる6回104球の力投で今季3勝目をあげました。巨人打線は初回、先頭の丸佳浩選手が四球を選び出塁すると、続く若林楽人選手も粘り四球でノーアウト1、2塁のチャンスを作ります。ここで打席に入ったのは、13試合連続安打をマークしている打撃好調3番・泉口友汰選手。相手先発・ランバート